Insalata di puntarelle, contorno o antipasto fresco primaverile

L'insalata di puntarelle è una ricetta semplice e super sfiziosa per gustare le puntarelle e cioè i germogli della cicoria catalogna, caratteristici della stagione primaverile.

Preparare le puntarelle in insalata non prevede difficoltà, richiede solo un po' di pazienza per la pulizia e il taglio delle puntarelle a striscioline. Che una volta tagliate vanno lasciate a bagno in acqua freddissima (con l'aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio) così da perdere un po' dell'amaro che le contraddistingue e da "arricciarsi".

Come tutte le catalogne, anche le puntarelle sono un alimento molto ricco di sali minerali e vitamine e svolgono azione diuretica e purificante dell'organismo, favorendo il buon funzionamento dell'apparato digerente e del fegato.

Ingredienti (4 persone)

600 g di puntarelle

4 acciughe sottosale

1 spicchio d'aglio

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Per preparare l'insalata di puntarelle iniziate a mondare ogni cespo, eliminando eventuali residui di terra. Separate i grossi germogli interni, le puntarelle appunto, dalle foglie esterne. Separatele l'una dall'altra, rifilate la base più dira quindi tagliatele a metà per il lungo, per poi ridurle a striscioline.

Mettetele a bagno per circa un'ora in una ciotola piena d'acqua e ghiaccio. Trascorso il tempo di riposo sgocciolatele dall'acqua e fatele scolare perfettamente mentre preparate la salsa d'acciughe.

Deliscate e dissalate le acciughe (se usate quelle sotto sale), quindi tagliatele a pezzetti e mettetele in una ciotola con l'aglio schiacciato e l'olio. Lavorate il tutto con una forchetta unendo anche l'aceto in modo da ottenere un'emulsione. Assaggiatela e valutate se è necessario unire un pizzico di sale. Trasferite le puntarelle su un piatto da portata e conditele con la salsa d'acciughe. Cospargete con una macinata di pepe fresca di mulinello quindi servite subito l'insalata di puntarelle.