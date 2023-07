La Med cooking school incubatore sociale e culturale

CEGLIE MESSAPICA – Laboratori didattici, esperienziali e narrativi, eventi incentrati sulla conoscenza dello scenario economico e produttivo locale, il coinvolgimento delle associazioni locali al fine di condividere informazioni su opportunità e attività, per una crescita sana e sostenibile del territorio. Questi gli obiettivi dei laboratori del Progetto Punti Cardinali – alcuni già avviati nei giorni scorsi – che si realizzeranno all’interno della Med Cooking School di Ceglie Messapica nel Brindisino che, riunendo professionisti ed esperti, si configura come incubatore sociale e culturale di una città in cui i cittadini sono attivi e vogliono partecipare al cambiamento.

Infatti, i laboratori di Horizon, il progetto gratuito realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i partner Parco Culturale Fortis di Fasano, Dante Alighieri Ets di Fasano, Dasep – Agenzia per il lavoro, Arpal Puglia, Associazione Culturale MittAffett, Iiss Cataldo Agostinelli e Secondo Istituto Comprensivo Preside Lucia Palazzo e finanziato nell’ambito di intervento Punti Cardinali (misura sperimentale di “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro”) sono in grado di incidere positivamente sul territorio e dare input costruttivi.

Studenti e studentesse di tutte le scuole, disoccupati e inoccupati, giovani che si trovano fuori dai circuiti di istruzione e lavoro o sono a rischio emarginazione, all’interno della Med Cooking School trovano un supporto nella crescita professionale e nella consapevolezza delle potenzialità di ciascuno. Dopo il laboratorio di “Green Economy” terminato oggi, lunedì 10 luglio 2023, la prossima settimana e fino al 27 luglio (lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 9 alle 13) si svolgerà il laboratorio di “Cucina creativa”. A questi seguiranno: Communication Labs (30 ore), Informatica (35 ore), Public Speaking e Curriculum Vitae (40 ore), Ricchezza del territorio in un laboratorio interattivo (60 ore), Team Building e Team Working (25 ore), Inglese Turistico (40 ore).

La finalità è rendere la Med Cooking School un hub aperto all’innovazione partendo dalle risorse e dalle vocazioni del territorio, ascoltando i bisogni dei cittadini, dei giovani e delle imprese, aiutando le persone a ricercare e costruire i propri percorsi formativi e occupazionali orientandoli e accompagnandoli nelle scelte e nei momenti di transizione.

Per info ed iscrizione l’Orientation Desk è in Corso Garibaldi n. 35, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Contatti: ceglie@dasep.it e www.comune.ceglie-messapica.br.it