"Li mustazzueli", ecco la ricetta del tipico dolce natalizio

BRINDISI - I mostaccioli, in dialetto locale "mustazzueli", sono dei tipici dolci, molto utilizzati nel corso dell'imminente periodo natalizio.

Sono spesso scelti come dessert a fine dei pasti in prossimità delle celebrazioni. In alternativa, risultano molto utilizzati da contorno al tè o al caffé. La loro preparazione, quindi, rappresenta ormai una solida consuetudine per il territorio.

In altre regioni, come per esempio in Campania, sono contraddistinti da una copertura glassata in cioccolato. Nel Brindisino, invece, risultano come dei biscotti secchi, che trovano nelle mandorle il loro elemento fondamentale.

Di seguito è proposta una semplice ricetta, tra ingredienti base e preparazione, utile per riassumere le fasi realizzative.

Ingredienti

- 500 gr. di mandorle sgusciate

- 500 gr. di zucchero

- 500 gr. di farina

- 1 cucchiaio di cacao amaro

- 1 limone non trattato

- 8 tazzine di caffè leggero

- Mezzo cucchiaino di cannelle

- Olio e farina q.b. per la teglia

Procedimento

Si inizia tostando le mandorle senza pelarle. Una volta che queste sono diventate fredde, sarà opportuno tritale. Non è necessario compiere tale operazione in maniera troppo precisa, ma - anzi - sarebbe opportuno lasciare anche qualche pezzo intero.

A questo punto, disporre la farina a fontana su di un piano e mettere al centro le stesse mandorle. Unire lo zucchero, la cannella, il cacao, e la buccia grattugiata del limone.

Aggiungere - dunque - anche il caffé freddo, poco alla volta. Stendere la pasta su una spianatoia e creare dei rombi lunghi circa 5 cm e dallo spessore di 1 cm.

Disporre i composti sopra una teglia oliata e infarinata, con l'intento di cuicerli per circa 30 minuti a 180°.

Al termine di questo periodo di tempo, i biscotti potranno essere sfornati ed assaporati in tutta la loro essenza.