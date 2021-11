My Way Le colonne: due giovani di Brindisi aprono un’oasi del gusto con live club

BRINDISI - Due giovani del posto, Lorenzo Quartulli e Massimo Ursi, hanno dato sfogo alla propria vena imprenditoriale valorizzando la zona adiacente alle colonne romane, uno dei complessi monumentali più caratteristici della città. Il My Way - Le Colonne, infatti, prende il nome dalle magnifiche strutture storiche, ma anche dalla nota canzone di Frank Sinatra: un inno a vivere secondo il proprio stile, appunto “a modo mio”, offrendo ai clienti un’esperienza di gusto senza pari in città.

Chi sono i soci

I due giovani imprenditori coniugano l’esperienza nel settore food and beverage ad una visione creativa originale. Massimo opera in questo campo da 13 anni: “subito dopo aver finito la scuola superiore ho iniziato a lavorare; mi sono specializzato facendo dei corsi e dei master come bartender. Per quasi tre anni ho fatto parte dello staff dell’Hard Rock Cafè di Venezia, e successivamente sono rientrato in Puglia per svolgere una stagione estiva ad Ostuni presso Pilone”. - poi continua - “Ho deciso di ripartire per l’Inghilterra, a Bristol, e sono tornato a Brindisi in seguito alla diffusione della pandemia da covid 19”. Anche il curriculum di Lorenzo comprende tante esperienze, soprattutto nel settore spettacolo: “ho ballato break dance partecipando a contest in tutta Europa; così mi sono avvicinato al mondo degli eventi” - conclude - “Per questo offriamo anche il servizio di live club, e abbiamo intenzione di avvicinare artisti di varia natura per garantire una proposta di livello”.

Alla domanda sul perché un cliente dovrebbe scegliere il My Way, i due rispondono: "E' il locale più bello di Brindisi, già osservando la location si può intuire quanto sia unica e come non ci siano posti simili al nostro".

Il supporto alla città

I due titolari, sin dall’apertura, hanno contribuito all'arricchimento culturale ed economico di Brindisi, mediante la programmazione di eventi e arrivando ad assumere fino ad 11 dipendenti nella stagione estiva. Ogni giorno curano l’area intorno alle colonne romane, garantendo che non sia lasciata vittima dell’incuria; sul tema affermano: “Ci piacerebbe essere presi in considerazione dall'amministrazione comunale per dare un po’ di valore a questo complesso storico, orgoglio della città”.

I servizi del locale: ristorazione

Il My Way - Le colonne, oltre che svolgere l’attività di lounge bar, è un locale di ristorazione completa: si possono gustare antipasti, primi e secondi piatti, e concludere assaporando un dolce delizioso. Gli alimenti sono di produzione propria; in particolare spicca la pasta fresca artigianale, capace di coinvolgere tutti degustatori, anche coloro che possiedono un palato esigente. “Siamo partiti a fine luglio 2021 iniziando a lavorare tantissimo come cocktail bar e aperitivi. - dice Lorenzo, che poi continua - “Abbiamo incluso la cucina per offrire un servizio più completo ai clienti. Con il tempo siamo riusciti a migliorare decisamente la qualità dell’attività culinaria, garantendo una proposta d’élite per ogni pietanza. Il merito va attribuito anche all’attuale chef Cosimo Nardella, professionista competente e persona fantastica”. - interviene Massimo - “In pochi hanno avuto finora modo di sapere che anche l’interno del locale è abbastanza ampio, ed adeguato per assaporare dei piatti squisiti durante le stagioni più fredde.”

Live performance

La conformazione del locale, dotato di una grande area esterna, permette lo svolgimento di eventi live con dj set e musicisti, per i quali è stato predisposto un apposito palco. Quest’estate, infatti, sono stati svolti show di intrattenimento con Luca Giannone, Diego Mecca, Noemi Castagnanova, The Gilas Blues Experience, Soul Quintet e Mylious Johnson; quest’ultimo è un americano trapiantato a Galatina, che vanta collaborazioni con grandi della musica del calibro di Madonna, Notorious B.I.G., Jovanotti e Giorgia. L'8 dicembre 2021 è previsto un dj set che vedrà interessati sei professionisti locali: Naif, Andrea lp, Paolo De Mitri, Refresh, David.One, e Dodo Dj. L' evento vedrà anche l'allestimento di un carateristico mercatino di abbigliamento vintage con 5 espositori. Per i nuovi live, l’intenzione è quella di organizzare esposizioni di writers e pittori.

Indirizzo e orari di apertura

Via Colonne 57, scalinata Virgilio a Brindisi. Apertura dal Lunedì alla domenica, dalle 19.00 in poi. Sabato e domenica operativi anche a pranzo.

Contatti social

Instagram

Facebook