"Ni suppamu 'na frisa?", alcune idee stravaganti per il condimento

MESAGNE - La frisa è una delle tipicità gastronomiche che caratterizzano il Brindisino e - più nello specifico - l'area salentina della regione Puglia. Alimento immancabile sulle tavole estive sia come contorno in una cena, che come spuntino, ma anche "nelle vesti" di pasto completo.

Fresca, leggera e genuina; la struttura sferica è acquistabile dai rivenditori o - per chi è appassionato di cucina - è realizzabile autonomamente.

Una domanda può sembrare scontata ma, invece, risulta lecita: come farcire la frisa in maniera gustosa ed in modo da donarle un sapore differente?

Il condimento classico

Prima di tutto è opportuno ricordare quale sia "la regola d'arte" secondo cui condire la classica frisa brindisina. Quest'ultima, sulla superficie, prevede l'aggiunta di alcuni pomodorini ed un filo d'olio. C'è anche a chi non piace la buccia e preferisce riporre solo il succo del frutto botanico. Una passata di origano donerà maggiore gusto al proprio pasto.

Come arricchire la propria frisa

Di seguito vengono proposte alcune idee.

1. Tonno capperi e pomodori: dopo aver bagnato la frisella è bene iniziare ponenovi sopra alcuni pomodorini tagliati a cubetti. Successivamente è l'ora del tonno, da spezzettare e riporre su tutta la forma sferica. Non esagerare con l'olio, in questo caso - più che mai - l'utilizzo dovrà essere parsimonioso, perchè potrebbe confliggere con l'aggiunta dei capperi che andrà effettuata successivamente.

2. Tonno, philadephia e pomodori (foto in alto): Il primo passaggio è quello di aggiungere il formaggio philadelphia. Bisona fare molta attenzione perché - essendo la superficie bagnata - non si dovrà spalmare, ma riporre a piccoli cubettini. Fra questi andranno inserito il classico tonno e poi l'aggiunta di olio, come indicato precedentemente.

3. Frisa al salmone: Un accostamento ritenuto - dai più - al quanto insolito, ma che può rivelare delle piacevoli soprese per gli amanti del salmone. Il procedimento è lo stesso di quello descritto al punto 2; in questo caso, però, la classica philadelphia va sostituita a quella al gusto salmone e al posto del tonno vanno inseriti pezzi di salmone affumicato.

N.B. Con il presente articolo non intende snaturare un piatto caratteristico, ma solo proporre delle idee divertenti ed originali.