Novello, un brindisi di Cantina Sampietrana in diretta streaming con il Giappone

SAN PIETRO VERNOTICO - È tempo di vino novello, ed ecco ancora una volta farsi strada tra i vini di Cantina Sampietrana lo storico Rubecolo per la stagione del “vino nuovo”. E’ un dato di fatto che la produzione del vino novello negli ultimi dieci anni sia andata a decrescere per motivi legati ai costi di produzione, tuttavia Cantina Sampietrana continua in questa sfida grazie al sostegno di alcuni fidelizzati clienti in mercati esteri che da sempre apprezzano il prodotto e la sua tradizione. Si distingue in particolare il mercato giapponese che ogni anno festeggia durante la prima settimana di novembre con una serie di degustazioni ed eventi dedicati al vino novello. Una tradizione che il paese del sol levante sente talmente importante, che per assicurarsi le prime bottiglie richiede la spedizione del Novello via aerea così da riceverlo in 48 ore contro i normali 45 giorni via nave.

Oggi, in piena pandemia, i giapponesi continuano questa tradizione nella moderna versione web. Mentre fino allo scorso anno, Stefano Civino, direttore commerciale di Cantina Sampietrana, presenziava fisicamente agli eventi di degustazione del novello, per l’annata 2020 la prima bottiglie è stata invece stappata in diretta streaming, via “Zoom”, lo scorso 30 ottobre. Durante l’incontro telematico erano in collegamento ben 400 persone che sono state virtualmente “ospitate” in un tour sia dello storico stabilimento vitivinicolo sia lungo i vigneti dei soci di Cantina Sampietrana. Ancora una volta il Rubecolo, ottenuto da uve Negroamaro, vinificato con la tecnica della macerazione carbonica, color rosso rubino, particolarmente morbido, fresco, fruttato con sentore di frutta di sottobosco, ha conquistato il palato dei suoi ospiti, quest’anno virtuali. Il Novello di Cantina Sampietrana si abbina egregiamente alle tipiche pietanze autunnali, a salumi e formaggi freschi, a tagliate di carne, a piatti a base di funghi ed in particolare alle caldarroste che allietano e scaldano la tradizionale prossima festa di San Martino, tutta italiana. Disponibile presso Cantina Sampietrana, enoteca, in via Mare, 38 - San Pietro Vernotico. Tel +39 3394735513 / Email enoteca@cantinasampietrana.com / www.cantinasampietrana.com