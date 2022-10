Il panino cegliese sbarca alla festa del cinema di Roma

CEGLIE MESSAPICA - La festa del cinema di Roma, che si sta tenendo presso l'Auditorium Parco della Musica dal 13 al 23 ottobre, anche quest'anno è caratterizzata dalla presenza del cibo pugliese presso l'apposita area food.

Tra gli alimenti, messi a disposizione dei fruitori dell'evento, figura anche il panino cegliese preparato dall'esperto salumiere Gaetano Suma, presente in alcune foto condivise su facebook dalla pagina "Suma negozi di quartiere", attività collocata a Ceglie Messapica.

Gustoso e ambitissimo dagli appassionati del settore food, il panino cegliese è da considerare come un patrimonio non solo gastronomico ma anche culturale della città da cui prende il nome e di tutta la provincia di Brindisi.

La presenza della pietanza e delle sapienti mani artigiane locali di Gaetano Suma alla festa cinematografica, testimoniano l'alta considerazione che - anche fuori dal territorio - si ha dell'alimento.

Come è farcito il panino cegliese

E' un panino condito - secondo la tradizione - da mortadella, provola piccante, capperi, e fave fresche. Le varianti che si possono registrare di tanto in tanto, sono state acquisite con le sperimentazioni ed il passaggio del tempo.

La festa del cinema

E' un festival cinematografico internazionale istituito nel 2006 che si tiene in autunno presso l'auditorium Parco della Musica di Roma. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, costituita dai soci fondatori Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di commercio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecittà. Il presidente della Fondazione Cinema per Roma è Gianluca Farinelli, già direttore della Cineteca di Bologna, e la direttrice generale è Francesca Via. Paola Malaga è la direttrice artistica.