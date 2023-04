Prelibatezze pasquali: una ricetta dalla tradizione popolare brindisina

Sta per arrivare la Pasqua, ed anche in questi giorni ricorre l'usanza di preparare alcune pietanze tipiche del periodo. A Brindisi, nel dialetto locale, viene chiamato pupu cu l'ovu. In molti Comuni della provincia, invece, assume il nome di puddica, da non confondere con l'omonima focaccia brindisina.

Di seguito è proposta una guida facile e veloce, utile per chi desidera riproporre la tradizionale ricetta. Le quantità riportate consentiranno di ottenere un numero variabile di composizioni, in base alle forme scelte.

Ingredienti

- 1 chilogrammo di farina

- 400 grammi di zucchero

- 100 grammi di margarina o strutto

- Una bustina di ammoniaca (25 grammi)

- Un pizzico di lievito in polvere per dolci

- Vanillina q.b.

- Scorza di limone grattugiato

- Latte q.b.

Per decorare

- Uova sode q.b.

- Albume d'uovo q.b.

- Codette colorate

Procedimento

Si inizia cuocendo le uova in una pentola, fino a farle diventare sode. Al termine, è necessario lasciarle raffreddare del tutto.

Dopodiché si può passare alla preparazione dell'impasto, lavorando preferibilmente su di una spianatoia in legno.

Si procede creando una fontana con la farina, e ponendo in mezzo gli ingredienti: zucchero, margarina (o strutto), ammoniaca, ed un pizzico di lievito in polvere per dolci. Per offrire il giusto aroma, è preferibile unire un po' di vanillina oltreché grattugiare una scorza di limone.

Lavorare il composto, aggiungendo pian piano il latte necessario, fino a renderlo omogeneo e ad ottenere un panetto.

Da quest'ultimo andranno tagliati dei pezzi per poter creare le forme desiderate: a cestino, a treccia, a colomba ecc. Liberare la fantasia, e porre una o più uova sode al centro di ogni composizione.

Mettere le preparazioni su di una teglia, spennellarle con l'albume d'uovo, e decorarle a piacere con una manciata di codette colorate sulla superficie.

Cuocere nel forno preriscaldato a 160 gradi per circa 20 minuti, finchè le nostre prelibatezze non assumeranno un colore dorato. Dopo averle fatte raffreddare, sarà possibile gustarle.