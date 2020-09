Bronzo al Decanter awards: ennesimo premio per "Otri del Salento"

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Ennesimo premio per le Otri del Salento. L’azienda vinicola di San Pancrazio Salentino ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione della 17esima edizione dei Decanter World Wine Awards (Dwwa), uno dei più importanti e prestigiosi concorsi vinicoli al mondo, riconosciuti a livello internazionale per l'affidabilità del loro rigoroso processo di degustazione e selezione.

L’azienda brindisina ha partecipato alla kermesse con il Salice Salentino Dop riserva “Oltre”, uno dei pezzi pregiati della propria collezione. Da anni, ormai, Otri del Salento conquista titoli internazionali. Nell’agosto 2019 arrivarono due medaglie d’oro, sempre con Oltre e Superbo (Primitivo Igp Salento Rosso), alla rassegna “Berliner Gold”,

Nel giugno 2019 era arrivato il “Premio eccellenze 2019”, un riconoscimento riservato ad aziende italiane che eccellono nei rispettivi settori. Sempre nel 2019 anche il trionfo al Mundus Vini Spring Tasting 2019, l’edizione primaverile di una prestigiosa competizione mondiale, ancora con “Oltre”, al quale venne conferito il titolo di “Best of show”. Nel settembre 2018, con il primitivo “Armonia”, l’azienda ha conquistato l’Asia Gold, in occasione della competizione “Asia Wine Trophy”, organizzata dal Dwm (Deutsche Wein Marketing).