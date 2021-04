Riconoscimento internazionale al Susumaniello di Tenute Lu Spada  

BRINDISI - L'edizione 2021 del “Concours International de Lyon” ha esaminato 9261 campioni provenienti da 43 paesi. Sono stati degustati e valutati 7237 campioni di vino, 1632 campioni di birra e 392 campioni di liquore. Durante un'intera settimana, degustatori separati in piccoli gruppi hanno degustato e giudicato i campioni. La giuria ha valutato Philonianum, il nostro Susumaniello, e gli ha conferito la medaglia d’argento. I degustatori del concorso lo hanno riconosciuto come "uno dei migliori della sua categoria (rossi Igt)” e la medaglia conferma la “qualità del prodotto e la cura con cui è stato elaborato”. Un risultato che premia il nostro lavoro e il nostro impegno e conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, il valore della vitivinicoltura di Brindisi. Il Susumaniello fa parte dei vitigni autoctoni come il Negroamaro e la Malvasia nera che nel tempo si sono sviluppati sul territorio brindisino e ne rappresentano, nella loro qualità e diversità, le caratteristiche proprie di terreni naturalmente vocati alla viticoltura.

La scelta di valorizzare il territorio e la sua storica vocazione vitivinicola, assieme alla coltivazione biologica dei suoi vigneti, ha dettato l’impegno e il progetto di Tenute Lu Spada sin dalla sua recente nascita. Il Susumaniello è un vitigno presente in alcune aree della Puglia ma ha avuto a Brindisi la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità e caratteristiche grazie alla composizione e alla struttura dei terreni, alla loro esposizione al sole e ad un clima di mare come quello di questa parte dell’Adriatico. Nel passato era utilizzato per arricchire altre varietà di uve, come il Negroamaro, per la sua capacità di conferire al vino un colore rosso rubino molto intenso e una buona acidità.

Grazie alla lungimiranza e alla intraprendenza di vecchi e nuovi vitivinicoltori il Susumaniello è stato recuperato e valorizzato facendone un vino di grande interesse, molto apprezzato e ricercato per le sue caratteristiche. Il vino di Susumaniello di Brindisi si presenta di colore intenso, con schiuma rossa, ricco dì acidità totale, asciutto, di eleganza semplice e dal gusto austero. È un vino che si presta anche per la sua longevità ad essere invecchiato in bottiglia. Tenute Lu Spada ha scelto di incamminarsi su questa strada, come hanno già fatto altri produttori del territorio, per arricchire la produzione dei suoi vini mettendo a dimora vigne di Susumaniello coltivandole, come le altre, con pratiche biologiche. La medaglia d’argento riconosciuta al nostro Susumaniello dal concorso internazionale di Lyon premia questa scelta aziendale e valorizza il territorio di Brindisi.

