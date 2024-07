Tuffetto Igt 2023 di Tenute lu spada: Rosa d'oro e Gran menzione   

Rosa, Rosati Rosé, la Guida al Bere Rosa premia “Tuffetto” tra le eccellenze dei vini rosati italiani anche per il 2025. La Guida al Bere Rosa, l’unica guiddedicata ai vini rosati, anche quest'anno, tra le eccellenze selezionate, ha premiato Tuffetto, il rosato biologico di negroamaro di Tenute Lu spada, con il punteggio di 97/100 riconoscendogli la Rosa d’oro e la gran menzione.

Ecco la valutazione data a Tuffetto: “Un rosato dal colore corallo , con ouverture balsamica all’olfatto, seguita da un fine fruttato di ciliegia e mandorla fresca e tocco finale di fiori di campo. Assaggio coerente e di piacevole equilibrio, impreziosito da una spalla fresco-sapida.Un rosato a tutto pasto”

Il riconoscimento premia ancora una volta il lavoro, l’impegno e la passione di Tenute Lu spada e dei suoi collaboratori per la produzione di vini biologici “buoni, puliti e giusti” sempre più apprezzati e richiesti nonché frutto di una dedizione tutta tesa a valorizzare la territorialità dei vini di Brindisi. Tuffetto è un uccello acquatico che nidifica nel lago del Cillarese nelle cui vicinanze si sviluppano i vigneti di tenute Lu spada. Per queste ragioni oltre per il proprio impegno per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia di ciò che è il territorio Tenute Lu spada ha voluto dare a questo rosato di negroamaro proprio il nome di Tuffetto.

Secondo Carmine Dipietrangelo, amministratore di Tenute Lu Spada, “il Vino Rosa sta conquistando, anno dopo anno, sempre più fette di mercato, piace ai giovani, spesso è più in linea con i nuovi trend di food e del bere sano e responsabile. Tuffetto inoltre per le sue caratteristiche interpreta in maniera inequivocabile la tradizione salentina della vinificazione in rosato delle uve di negroamaro e che nel territorio brindisino, accarezzato dalle brezze del mare adriatico, si esprimono anche per la loro piacevole ed equilibrata sapidità”.

