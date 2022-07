Puccia brindisina, la ricetta semplice per una pietanza tipica

BRINDISI - Le pucce con olive nere sono dei prodotti da forno tipici della parte meridionale della regione Puglia. La loro forma è circolare come quella delle pucce classiche, ma presentano un diametro un po' più piccolo. Il condimento è caratterizzato da olive nere con il nocciolo, di esclusiva provenienza locale.

Ingredienti

- 700 g semola rimacinata di grano duro

- 300 g farina 00

- 15 g di lievito di birra fresco (o 10 g lievito essiccato)

- 130 l di olio di oliva

- 560 ml acqua (tiepida)

- 25 g di sale

Strumenti

- Planetaria o simili

- Ciotola

- Spianatoia

- Tarocco in metallo

- Teglia da forno

- Caraffa graduata

Procedimento

La preparazione inizia sciogliendo il lievito sbriciolato nell'acqua tiepida. Dopodiché bisogna prendere una planetaria e inserire dentro le farine e l'olio d'oliva; a questo punto si potrà impastare il composto con l'inserto a gancio. Per cinque minuti sarà necessario versare l'acqua e il lievito - in maniera graduale - prima di aggiungere il sale e continuare a lavorare l'impasto per altri quindici minuti.

Ora è arrivato il momento giusto per trasferire l'impasto sulla spianatoia - che deve essere leggermente infarinata - al fine di lavorarlo un po’. A tal punto lo si dovrà stendere - modellandolo - per poi unire poco a poco le olive nere.

Fatto ciò, metterlo subito in una ciotola coperta con della pellicola e con un canovaccio; questo perché dovrà lievitare nel forno spento con luce accesa per almeno 2 ore.

Trascorso il tempo di lievitazione, l’impasto va preso e tagliamo a pezzi di circa 150 grammi (o più piccoli in base alle proprie esigenze).

Poi è necessario formare dei panetti da disporre in una teglia infarinata, sempre da far lievitare nel forno spento con luce accesa per un’altra ora.

Infine bisonerà inserire in forno preriscaldato a 200° per 30/40 minuti (dipende dal forno). Una volta terminato il tempo, le uliate saranno pronte per essere servite e/o gustate.