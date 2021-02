Agnello al forno con lampascioni, piatto saporito della tradizione

Simili alle cipollette per aspetto, i lampascioni hanno in realtà un sapore decisamente più amarognolo, che puoi smorzare lasciandoli a bagno in acqua anche per un’ora. Questi tuberi crescono spontaneamente sottoterra e si rendono visibili in superficie con un’infiorescenza violacea. I lampascioni sono molto diffusi nella cucina tipica pugliese e vengono usati sia per accompagnare i secondi, sia da soli, come antipasto, conditi con olio d’oliva e un trito di erbette aromatiche (ad esempio, origano e timo).Noi li cuociamo al forno col coniglio, ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

Agnello a pezzi un chilo

Lampascioni grammi 400

Olio extravergine di oliva

Rosmarino 1 rametto

Salvia 1 rametto

Origano q.b.

Aglio 3 spicchi interi

Vino bianco 1 bicchiere

Pane grattugiato grammi 100

Pecorino grammi 60

Prezzemolo, sale e pepe

In un ampio tegame far riscaldare olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino, salvia, origano; aggiungere i pezzi di agnello e lasciarli ben rosolare. Aggiustare di sale e pepe, quando la carne è ben rosolata; aggiungere il vino e lasciarlo rosolare. Infine, versare i lampascioni precedentemente puliti, lavati e lessati.

Far cuocere per 5 minuti l'agnello insieme con i lampascioni. Trasferire tutto in una pirofila e spolverare con il pane grattugiato, il pecorino e il prezzemolo. Mettere in forno a 180°C per circa venti minuti, avendo cura di raccogliere il liquido dal fondo della pirofila e cospargerlo sopra per più volte.