Per Pasqua: l’agnello di pasta di mandorle

Non mancano sulle tavole imbandite per la Santa Pasqua e ai bimbi piacciono tanto perché deliziosi nella forma: ecco la ricetta per l’agnello di pasta di mandorle.

Per prepararli occorre sbollentare un chilo di mandorle, quindi sbucciarle e tritarle con 750 grammi di zucchero a velo e scorza di limone. Si deve rendere omogeneo il composto, poi realizzare il busto degli agnellini lasciando uno spazio per farcire la pancia con plumcake, pan di spagna sbriciolato, cioccolato fondente a pezzi e liquore o marmellata biologica se preferite.

Rifinite i vostri dolci con altra pasta di mandorle: se dovesse risultare poco modellabile, ammorbiditela con acqua tiepida. Sempre con la pasta di mandorle, create le decorazioni sugli agnelli simili ai ricci della lana. Lasciate riposare almeno due giorni prima di servire.