Bombe di patate farcite con scamorza e prosciutto

Questa ricetta è facile e veloce da preparare, anche all'ultimo momento, per improvvisare una cena in famiglia o tra amici. Esplosione di bontà per il palato.

Ingredienti per 10/12 bombe di patate

400 g di patate a pasta gialla lessate

50 g di parmigiano reggiano grattugiato

200 g di farina 00

100 g di prosciutto cotto

100 g di scamorza bianca

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate (15 g)

sale

pepe

noce moscata

Procedimento

Per preparare le bombe di patate, prendete le patate lessate ancora calde e privatele della buccia. Schiacciatele con l'apposito attrezzo raccogliendo la polpa ottenuta all'interno di una ciotola capiente. Aggiungete il parmigiano reggiano grattugiato.

Aggiungete la farina e il lievito. Impastate quanto basta ad amalgamare, salate, pepate e unite noce moscata grattugiata a piacere. Terminate di impastare fino a ottenere un composto abbastanza liscio, che non dovrà risultare più appiccicoso. Fatelo riposare a temperatura ambiente per 20 minuti avvolto nella pellicola per alimenti. Su una spianatoia appena infarinata stendete l'impasto, aiutandovi con il mattarello, e portatelo allo spessore di circa 5-6 mm. Con un coppapasta da 6 cm circa ricavate tanti dischi. Posizionate al centro di metà delle sagome ottenute un po' di prosciutto cotto e di scamorza bianca.

Coprite con i dischi restanti, avendo cura di sigillare bene i bordi facendo una leggera pressione con la punta delle dita. Friggete le bombe di patate in olio di semi di girasole ben caldo lasciandoli dorare da entrambi i lati. Scolate con mestolo forato, trasferite su un piatto con carta da cucina e servite le bombe di patate ben calde.