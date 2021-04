I budini di formaggio fresco e asparagi sono l'idea perfetta per un antipasto delicato nei sapori e nei colori, che si prepara con ingredienti semplici.

La ricetta non prevede difficoltà, i biscottini sono a base di una pasta frolla salata resa friabile dalla farina di mandorle e i budinetti di formaggio e asparagi, lievemente profumati al limone, si preparano facilmente e in poco tempo. È necessario però rispettare i tempi di riposo: della pasta perché si possa poi stendere facilmente e dei budini, in frigorifero, perché si assestino e si possano sformare senza fatica.

Ingredienti (per i biscotti)

230 g di farina 00

40 g di farina di mandorle

30 g di parmigiano reggiano grattugiato

130 g di burro

1 uovo

pepe nero

sale

Per i budini

250 g di formaggio fresco spalmabile

120 ml di latte

300 ml di panna fresca

la scorza di 1 limone

1 mazzetto di asparagi

8 g di gelatina alimentare in fogli

sale

pepe

foglie di menta

Procedimento biscotti

Per cominciare preparate i biscotti che costituiranno la base dei budini di formaggio fresco e asparagi. Nella ciotola della planetaria setacciate la farina bianca e mescolatela con un cucchiaio insieme a quella di mandorle. Unite il burro freddo tagliato a cubetti, il parmigiano grattugiato, una macinata di pepe nero, un pizzico di sale e lavorate con il gancio K. Aggiungete infine l’uovo e azionate di nuovo l’apparecchio fino a ottenere un impasto omogeneo e uniforme. Prelevatelo, formate velocemente una palla e avvolgetelo nella pellicola alimentare. Ponete in frigorifero a raffreddare per circa 2 ore. Potete ovviamente svolgere le stesse operazioni impastando a mano.

Preparazione budino

Nel frattempo, cuocete a vapore gli asparagi fino a quando saranno diventati molto teneri. Fateli raffreddare, tenete da parte un po’ di punte per decorazione, e trasferiteli all’interno della ciotola del mixer insieme al formaggio fresco, al sale, al pepe e alla scorza di limone. Frullate per ottenere una crema omogenea.

Mettete in ammollo la gelatina in acqua fredda per il tempo indicato sulla confezione e portate a ebollizione il latte e la panna in una casseruolina. Aggiungete la gelatina ben strizzata, mescolate per farla sciogliere e unitela alla crema di asparagi preparata. Amalgamate e versate all’interno di 8 stampini monoporzione da budino, leggermente inumiditi con acqua. Livellate il composto e fate riposare in frigorifero per almeno 6 ore.

Trasferite l’impasto dei biscotti sulla spianatoia infarinata e con il mattarello stendetelo in una sfoglia dello spessore di circa 5 mm. Con un tagliapasta del diametro della base degli stampini da budino ricavate 8 biscotti che disporrete su una teglia foderata di carta forno, opportunamente distanziati di 3-4 cm. Fateli cuocere nel forno già caldo a 180° per circa 15-17 minuti o comunque fino a quando appariranno leggermente dorati in superficie. Sfornateli e fateli raffreddare sulla teglia.

Al momento di servire sformate i budini su ciascun biscotto (già disposto sul piatto di portata) passando la lama di un coltellino affilato lungo i bordi degli stampi. Completate con la menta e le punte di asparagi che avrete tenuto da parte.