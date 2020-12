Friabili e croccanti per Natale: le cartellate al vincotto

Sono uno dell’emblema del Natale perché rappresentano le lenzuola di Gesù Bambino, sono friabili, croccanti e fritte: le cartellate al vincotto, nel dialetto locale “carteddate”, sono una delle prelibatezze delle tavole pugliesi durante le festività natalizie. La forma del dolce rimanda alla sua etimologia greca, ossia kartallos che significa cesto e questa bontà viene preparata con il vino bianco. Scopriamo la ricetta.

Ingredienti

500 grammi di farina bianca

100 grammi di vino bianco

40 grammi di olio extravergine d’oliva pugliese

1/2 litro di vincotto di fichi

sale q.b.

zucchero a velo e/o cannella

Procedimento

Impasta la farina con olio, un pizzico di sale e vino bianco su un piano di appoggio. Amalgama fino a quando l'impasto sarà liscio, sodo ed elastico. Una volta ottenuto questo risultato lascia riposare per una mezz'oretta l’impasto coperto con un panno per permettere una lievitazione a temperatura stabile.

Dopo i 30 minuti puoi riprendere a lavorare la pasta lievitata, stenderla fino a renderla molto sottile ritagliare con la rotella dentellata delle strisce lunghe circa 50 centimetri e larghe tre centimetri. Pizzica le strisce e forma delle rosette: parti dall’estremità e arrotola le strisce su sé stesse pizzicando i bordi per farle aderire meglio. Una volta ottenuta la forma preferita, lascia riposare e asciugare per una notte intera.

La mattina successiva prepara un tegame largo e alto con abbondante olio bollente (150° circa) e immergi le cartellate per uno-due minuti fino a quando iniziano a diventare dorate. Scola e assorbi l’olio in eccesso su fogli di carta da cucina e fai raffreddare all’aria aperta per 10-20 minuti. Riscalda in un tegame il vincotto d'uva per renderlo meno denso e intingi le cartellate.