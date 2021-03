Cavolo verza stufato da preparare in primavera

È un piatto leggero e gustoso, ideale come contorno o anche come secondo piatto. Per i più golosi si può aggiungere la salsiccia, ma cotta a parte

Un piatto tipico della primavera, leggero e gustoso ideale come contorno o come secondo piatto. Ecco la ricetta

Ingredienti cavolo verza stufato

1 cavolo verza;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino qb;

3 pomodorini;

sale qb;

Olio extravergine d’oliva;

Procedimento

Taglia la verza a strisce eliminando i torsoli più duri e immergila in acqua per lavarle; in una padella larga aggiungi l’olio, il peperoncino, l’aglio in camicia e i pomodorini tagliati, un pizzico di sale; aggiungi La verza scolata dall’acqua in eccesso ma non asciugata; accendi il gas a fiamma media e procedi alla cottura, se necessario aggiungi altra acqua.