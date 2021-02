Dolce di pasta sfoglia tipico del Carnevale, le chiacchiere

Delicati dolci di pasta sfoglia, in Italia ognuno ha il proprio modo di chiamarle: da frappe a bugia, da donzelle a cenci, ma in Puglia, sono le “chiacchiere” e sono tipiche del periodo di Carnevale. Volete prepararle? Ecco la ricetta. Sì, la preparazione e gli ingredienti sono simili alle cartellate di Natale, ma cambiano nella forma perché si tagliano e si friggono a strisce rettangolari (o quadrate, a seconda dei gusti).

La ricetta originale delle chiacchiere, quella tipicamente pugliese, prevede: farina 00, uova, olio, zucchero e sale, il tutto impastato con vino bianco secco.

Ingredienti

500 g di farina “00”

90 millilitri di vino bianco

80 grammi di zucchero

2 uova

un pizzico di sale

80 grammi di olio di semi (per friggere)

100 cc d’acqua

Ingredienti per la farcitura

zucchero a velo e/o vincotto q.b.

Procedimento

Setacciare la farina a fontana su una spianatoia e versare al centro le uova, precedentemente sbattute, il sale, lo zucchero, l’olio e l’acqua. Iniziare a lavorare con la punta delle dita cercando di amalgamare gli ingredienti liquidi con la farina. Una volta amalgamati, impastare a piene mani aggiungendo il vino bianco poco per volta. Continuare fino ad ottenere un panetto liscio ma consistente. Lasciare riposare il panetto coperto per due ore.

Poi stendere l’impasto con un mattarello fino a ottenere una sfoglia molto sottile: più la pasta è sottile, migliore sarà il risultato finale. Con una rotella zigrinata tagliare le chiacchiere nella forma desiderata: lunghe e strette con un taglio al centro oppure più larghe con due tagli al centro.

Adagiare le chiacchiere su un vassoio infarinato e lasciarle asciugare. Ripetere l’operazione fino a quando non sarà terminato tutto il panetto di pasta a disposizione. Nel frattempo, riscaldare l’olio in un tegame alto e procedere con la frittura: immergere le chiacchiere nell’olio bollente per qualche minuto e, non appena risulteranno appena dorate con tante bolle d’aria sulla superficie, scolarle. Farle raffreddare su un vassoio con carta assorbente per asciugare l’olio in eccesso, decorare con vincotto o zucchero a velo o con entrambi, a seconda dei gusti, e servire.