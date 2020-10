La cotognata: un dolce semplice dalla storia complessa

Profumo di caramello e di mele, tepore autunnale che abbraccia i cinque sensi: la cotognata è un dessert semplice, tipico della stagione, che affonda le radici fin nell’antichità.

Il frutto da cui deriva, la mela cotogna, somiglia nella forma a mele e pere, ma non ne è un incrocio: è una pianta distinta vera e propria, anche se fa parte della stessa famiglia (da cui deriva anche la rosa, il ciliegio e il mandorlo, tanto per citarne alcuni). La mela cotogna è un frutto sostanzioso che con il suo profumo invade i banchi della frutta solo per un periodo limitato, da ottobre a novembre.

Conosciuto sin dagli antichi Greci come Catone, Virgilio e Plinio il Vecchio, che lo citarono nelle loro produzioni, il pomo del cotogno veniva considerato frutto caro ad Afrodite. E da frutto sacro a pegno d’amore il passo è breve: secondo quanto sostiene Plutarco, le donne venivano spesso incoraggiate a mangiare una mela cotogna, prima di andare a letto in occasione della prima notte di nozze.

Ma come si prepara la cotognata che spesso capita di assaporare anche nel periodo natalizio? Ecco la ricetta e il procedimento.

Ingredienti

1 chilo di mele cotogne mature

1 litro di acqua

1 chilo Zucchero

succo di un limone

Procedimento

Lavate bene le mele cotogne per eliminare tutta la loro naturale peluria (non sbucciarle: la loro buccia è molto sottile e in cottura si scioglie). Togliere il torsolo ed eventuali parti brutte. Fate a pezzetti le mele cotogne pulite. Quindi porle in una padella e cuocerle nell’acqua per 15 minuti o fino a quando sono morbide e quasi disfatte. Poi frullarle con il passaverdure (o con il frullatore ad immersione). Lasciarle raffreddare per una notte.

Il giorno dopo

Aggiungete alla purea di mele: lo zucchero, il succo di limone e cuocete il tutto fino a che la marmellata si addenserà, circa quaranta minuti – un’ora (la cotognata è pronta quando si staccherà a fatica dal cucchiaio). È importante girare per evitare che si bruci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il colore della cotognata in cottura si trasformerà dal marrone chiaro al rosso vivace. Una volta raggiunta la giusta consistenza, versatela su un piano per livellarla e lasciatela ad asciugare all’aria. Quando sarà raffreddata tagliatela a pezzetti e servitela.