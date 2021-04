Crostini al patè di funghi, sfiziosi e saporiti

I crostini al patè di funghi sono un ottimo antipasto per chi li gradisce da servire con un calice di vino bianco. Ecco la ricetta.

Ingredienti (per 12 persone):

15 g di funghi secchi (cardoncelli, porcini o altri)

100 g di prosciutto cotto

3 Cucchiai di besciamella (già pronta)

20 g di grana grattugiata

Olio Extravergine di oliva

6 fette di pane o fette biscottate

Sale & Pepe

Pulire i funghi secchi passandoli velocemente sotto l’acqua del rubinetto. Immergeteli in abbondante acqua per minimo 30 min e massimo 1 ora. Scolate bene e, se necessario, strizzate i funghi tra le mani. Trasferiteli in un pentolino e cuocete a fuoco medio per circa 10/15 min. con un goccio di olio d’oliva e un po’ d’acqua;

Se non avete della besciamella pronta all'uso, seguite le istruzioni di cui sotto:

ricordiamo le quantità: 25 g di burro, 25 g di farina, 250 ml di liquido (latte, brodo), sale/pepe/noce moscata;

per preparate la besciamella: sciogliete il burro e mescolatelo con la farina setacciata, a parte riscaldate il liquido (latte o brodo) con un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Quando il liquido sarà ben caldo versatelo pian piano nel composto di burro e farina (il famoso Roux), mescolate sempre per evitare che si formino dei grumi. Portate a bollore e spegnete la fiamma.

Riprendete i vostri funghi e aggiungete il formaggio grattugiato. Versate la besciamella. Incorporate il prosciutto cotto tagliato a pezzetti.

Frullate il tutto con un frullatore a immersione e aggiungete olio di oliva oppure besciamella a secondo della consistenza che si vuole ottenere. Aggiustate di sale e pepe. Prendete una fetta di pane e ricavatene dei crostini con un coppa pasta della forma desiderata. Friggete il pane in una padella con un filo d’olio su entrambi i lati. Disponete poi le fette di pane su della carta assorbente per togliere l’olio in eccesso. Fate raffreddare un po’. Riprendete i vostri crostini fritti e spalmatevi un po’ di paté di funghi. Riposizionare in forno per 5 min a 180°C prima di servire