Faraona con le caroselle, olive celline e liquore alle arance per un secondo speciale in cui troverete tutto il sapore del Salento. Per voi, la ricetta

Ingredienti per 4 persone

1 faraona

2 spicchi aglio

Olio evo

5 caroselle

Mezza tazzina di liquore alle arance fatto in casa

200 grammi di olive celline denocciolate

Mezzo cucchiaino di miele

Sale e pepe.

Spezzare la faraona e marinarla in acqua ed aceto per quattro ore. In un tegame largo far soffriggere olio evo, aglio e caroselle. Versare i pezzi di faraona ben asciugati e farli rosolare.

Utilizzare sempre una fiamma vivace e cuocere a tegame scoperto. Spruzzare la faraona con il liquore e quando sarà evaporato aggiungere le olive e una tazzina di acqua calda, regolare di sale e pepe. A fine cottura aggiungere 1 cucchiaino di miele.