Insalata di patate: il piatto unico dell’estate

Un piatto unico per l’estate è sicuramente l’insalata di patate con pomodori secchi, capperi, tonno, cipolle. Ecco la ricetta gustosa

Ingredienti:

patate lesse

zucchine

capperi

pomodori secchi sott’olio

tonno

cipolla

olio extra vergine d’oliva

sale

origano

Come preparare l’insalata di patate

Lavare e tagliare a cubetti la zucchina e cuocerla in padella con dell’olio extra vergine di oliva, della cipolla tritata, sale e un po’ d’acqua per circa 15 minuti. Lasciar raffreddare la zucchina cotta e tagliare a cubetti le patate lesse. Amalgamare in una ciotola i cubetti di patate lesse, la zucchina, il tonno, i capperi e i pomodori secchi tagliati a pezzetti, aggiungendo dell’olio evo a crudo, e regolando di sale e origano a piacere. Mettere l’insalata in frigo per qualche ora e gustarla fredda.