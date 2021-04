Involtini di cavolini alla pancetta, antipasto semplice e veloce

Gli involtini di cavolini alla pancetta sono un'idea semplice da realizzare per portare in tavola con fantasia i cavolini di Bruxelles. Questa ricetta dal carattere vivace mette subito appetito, specialmente grazie all'aggiunta di groviera e würstel. Per un antipasto irresistibile.

Ingredienti:

200 g di cavolini di Bruxelles

120 g di pancetta lunga

2 würstel

50 g di groviera

30 g di burro

2 foglie di salvia

rosmarino

vino bianco secco

sale

Lessate i cavolini in acqua salata bollente per 15 minuti, lasciateli raffreddare e tagliateli a metà. Tagliate a fettine di circa mezzo centimetro i würstel e il groviera: dovranno essere della misura simile al diametro dei cavolini. Farcite con un pezzettino dell’uno e dell’altro i cavolini. Avvolgeteli nella pancetta e fermateli con uno stecchino.

In un padellino fate fondere il burro e insaporitevi la salvia e il rosmarino, poi adagiatevi gli involtini e cuoceteli girandoli spesso. Quando sono rosolati, spruzzateli con 2 cucchiai di vino e fate evaporare a fiamma vivace. Servite gli involtini ben caldi.