Liquore agli agrumi, anice e miele fatto in casa

Per realizzare questa ricetta invece dello zucchero, abbiamo preferito usare il miele come consigliato dall’amico Roberto, che raccomanda anche di utilizzare i limoni cresciuti nel vostro giardino o, comunque, non trattati. Ecco come si fa il liquore agli agrumi, anice e miele.

Ingredienti

3 mandarini

3 arance

3 limoni

50 centilitri di alcool puro

50 centilitri di acqua

400 grammi di miele

25 grammi di anice stellato

Procedimento

Far macerare le bucce degli agrumi nell'alcool per 20 giorni insieme all'anice stellato. Sciogliere il miele nell'acqua per 7 giorni, avendo cura di aggirarlo più volte al giorno. Unire i liquidi, filtrare il tutto con una garza.