Digestivo all'alloro con cannella e anice stellato

Dopo un pranzo o una cena abbondante, non c’è niente di meglio di un liquore che faccia digerire le pietanze degustate. Quello che vi proponiamo è all’alloro con cannella e anice stellato

Lavare ed asciugare 30 foglie fresche d'alloro. In un contenitore di vetro versare 500 millilitri di alcool 96°, le foglie di alloro, 40 grammi di stecca di cannella e 40 grammi di semi di anice stellato. Lasciare in infusione al buio per tre settimane. Terminata l'infusione, in una pentola far bollire 800 millilitri di acqua con 400 grammi di zucchero, a fuoco moderato. Una volta che lo sciroppo si sarà raffreddato, unirlo all'influsso di alloro filtrato. Mescolarlo bene e versare il digestivo ottenuto nelle bottiglie. Lasciarlo riposare per 40 giorni prima di consumarlo.