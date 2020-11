Melanzana arrostita, pomodoro fiaschetto e burrata: una ricetta tutto cuore e territorio

SAN VITO DEI NORMANNI- A qualche minuto dalla riserva di Torre Guaceto, nel 2014, è nato uno dei primi ristoranti sociali d’Italia a chilometro zero: XFood di San Vito dei Normanni è cordialità, professionalità e simpatia. Ma soprattutto diversità che unisce e che permette di vivere un’esperienza speciale. In una parola, è famiglia.

I sorrisi di Giuseppe Rado, Antonio Gianfrate, Arcangelo Dapolito e Stefano Basile creano un’atmosfera unica che accompagna i piatti proposti dallo chef, permettendo agli ospiti di ripercorrere le bontà offerte dalla terra, in una continua fibrillazione delle papille.

E gusto sia, anche a casa, grazie alla ricetta proposta dallo chef di una delle specialità di XFood: per voi, melanzana arrostita con crema di pomodoro di Torre Guaceto e burrata affumicata.

Ingredienti per quattro persone

quattro melanzane di media/grossa dimensione

un chilo di pomodori fiaschetto di Torre Guaceto

due spicchi d’aglio

tre foglie di alloro

un mazzetto di basilico

olio extra vergine d’oliva

quattro burrate affumicate

100 grammi di sale

100 grammi di zucchero

Procedimento

Pelare le melanzane e condirle con la miscela di zucchero e sale (totale 200grammi). Far riposare per 12 ore in frigo.

Dopo aver lavato e asciugato le melanzane cospargere di olio evo e cuocere a 160 gradi per un’ora e mezza. Quando saranno cotte, conservatele in frigo sotto un peso per spurgare il liquido in eccesso.

Crema di pomodoro fiaschetto

Lavate e condite in una teglia i pomodorini con olio evo, basilico, alloro e aglio schiacciato in camicia. Cuocete in forno a 200 gradi per 25/30minuti. Quando saranno cotti, passateli nel thermomixer con olio evo crudo e aggiustate di sale, pepe ed eventualmente un pizzico di zucchero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Finite il piatto passando sulla brace la melanzana, poi adagiatela sul piatto e cospargete con la crema di pomodoro fiaschetto, aggiungete la burrata affumicata e se gradite del pane fritto e basilico fresco.