Una gustosa mousse di mortadella e pistacchi

Tre ingredienti gustosi che con estrema semplicità diventano una morbida crema da spalmare su tartine o crostini per l'antipasto

Mortadella, pistacchi e ricotta vaccina diventano in pochi passaggi una sfiziosa mousse di mortadella e pistacchi, ricetta facilissima e veloce per l'antipasto o l'aperitivo anche da preparare all'ultimo momento. Questa mousse morbida e delicata è l'ideale per riempire dei ghiotti Bignè salati ma è buonissima anche spalmata su tartine o crostini di pane caldo, bianco o integrale.

Ingredienti

100 g di mortadella

100 g di ricotta

30 g di pistacchi al naturale già sgusciati

sale

Per preparare la mousse di mortadella e pistacchi, tagliate le fettine di mortadella a pezzi, quindi frullatele insieme ai pistacchi fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo dal mixer a una ciotola capiente e unitevi la ricotta lavorando il tutto con una frusta a mano. Quando avrete ottenuto una composto morbido e ben amalgamato regolate di sale e trasferitelo in una ciotola. Servite subito la mousse di mortadella e pistacchi o conservatela in frigorifero fino al momento di servire.