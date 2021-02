Patate novelle e cipolle al forno, la calda dolcezza

La dolcezza delle cipolle e la morbidezza delle patate novelle in un piatto ricco di gusto he vi farà leccare i baffi. Ecco per voi la ricetta

Ingredienti

500grammi di patate novelle;

200grammi cipolle piatte bianche;

Origano;

Pepe;

sale;

Olio extravergine d’oliva;

Procedimento

Lava le patate novelle senza sbucciarle, lava accuratamente le cipolle bianche. In un tegame largo, posiziona un foglio di carta forno, utile a mantenere l’umidità e aggiungi un giro di olio, il pepe. Aggiungi le patate novelle e le cipolle tagliate in due longitudinalmente, in modo che le cipolle possano ammorbidirsi e dare sapore al piatto, aggiungi il rosmarino e un pizzico di sale.

Inforna il tegame a 190° per circa un’ora, verifica la cottura e negli ultimi minuti, abbassa di poco la temperatura e imposta in modalità ventilato per farle abbrustolire e colorire. Servile ancora calde