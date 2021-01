Zuppa calda di legumi: lenticchie e patate

La zuppa di lenticchie e patate è un piatto caldo e piacevole e soprattutto perfetto per il periodo invernale. Richiede una preparazione molto semplice e prevede l’utilizzo di pochissimi ingredienti. È senza dubbio un piatto vegetariano corroborante e nutriente. Serve anche a depurarsi dopo qualche eccesso a tavola.

Ingredienti per quattro persone

lenticchie 250 grammi o da mettere preventivamente a mollo o in scatola (meglio se vetro)

600 grammi di patate

mezza cipolla chiara

una costa di sedano

due carote

olio extravergine

sale e pepe quanto basta

un rametto di rosmarino, o altro aroma a scelta

salvia

peperoncino

Procedimento

Tagliate a tocchetti le patate, grandezza a vostro piacere. Pelate le carote e fatele a rondelle, altrettanto la costa di sedano, la cipolla sfogliatela e fatela e fettine sottili. Inserite tutto in un bel tegame, se di coccio, meglio. Irrorate con poco olio extravergine di oliva, lasciate dorare le patate e tutte le altre verdure. Aggiungete quindi le lenticchie, lavatele prima in acqua fresca, poi aggiungetele in pentola con abbondante acqua già calda, aggiungete un po’ di rosmarino, coprite con il coperchio e lasciate andare a fuoco medio/basso per 40/45 minuti. Rigirate ogni tanto, e controllate che non si asciughino troppo, nel caso aggiungete un bicchiere d’acqua. Aggiustate di sale e pepe e servite la zuppa, in piatti ci coccio, se ne avete guarnendo con un filo d’olio d’oliva e un po’ di rosmarino.