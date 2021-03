Ricetta semplice e veloce, se si ha esperienza con impasti di polpette. Ecco come si fanno

Le schiacciatine di broccoletti e caciottina di bufala sono un secondo ricco di gusto e sapore che farà leccare i baffi ai vostri ospiti. Ecco come si preparano

Ingredienti per quattro persone:

1 panino in ammollo e strizzato

2 uova

300 grammi di broccoletti lessi

150 grammi di caciottina di caciotta di bufala

1 spicchio di aglio tritato

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

Sale e pepe.

L'esecuzione è semplicissima, soprattutto se si ha esperienza di impasti di polpette. Mettere in ammollo 1 panino, strizzato bene ed aggiungerlo alle uova. Con uno schiacciapatate passare i broccoletti già lessati in poca acqua salata, unirli alle uova e pane. Impastare bene, unire la caciotta, che essendo molto morbida con facilità si incorporerà agli altri ingredienti.

Aggiustare di sale e pepe, infine l'aglio e il prezzemolo tritati. Lasciare l'impasto in frigo per tre ore. Formare delle schiacciatine e cuocere su una placca in forno a 180°per venti minuti.