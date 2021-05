Spiedini di maiale e ananas, aperitivo sfizioso

Per una cena in terrazza e per tutte le volte che volete proporre un piatto di carne con un abbinamento originale e fresco

Sono facili e veloci da preparare e hanno un gusto fra il dolce e il salato, molto stuzzicante, anche grazie alla marinata a base di olio, aceto, senape e miele, che preparerà la carne per una veloce cottura alla piastra. Ecco come preparare gli spiedini di maiale e ananas.

Ingredienti

400 g di lonza di maiale

400 g di polpa di ananas

2 cucchiai di senape

2 cucchiai di aceto balsamico

1 cucchiaino di miele

olio

sale

pepe

Gli spiedini di maiale all'ananas si preparano in poche mosse. Prima di tutto tagliate l’ananas e la lonza a dadi regolari di tre centimetri. Preparate gli spiedini infilzando alternativamente negli stecchi di legno dadi di carne e di ananas.

In una capiente ciotola mescolate la senape, l’aceto, il miele, l’olio, il sale e il pepe. Adagiate gli spiedini nella ciotola, sigillatela con la pellicola trasparente e lasciate marinare per un’ora in frigorifero. Trascorso il tempo della marinatura, ritirate, sgocciolate gli spiedini dalla marinata e grigliateli da tutti i lati per cinque-otto minuti. Gli spiedini di maiale all'ananas sono un piatto da servire subito.