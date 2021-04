Un'idea jolly per qualsiasi occasione, dai pasti di tutti i giorni a proposta sfiziosa per il weekend

Quella della torta salata con asparagi, ricotta, erba cipollina e groviera è un'idea jolly per qualsiasi occasione, dai pasti di tutti i giorni a proposta sfiziosa per il weekend. La ricetta è facile e veloce e ha come protagonista una verdura di stagione molto amata come l'asparago.

Ingredienti (8 persone)

1 confezione di pasta sfoglia rettangolare

1 mazzetto di asparagi verdi

100 g di ricotta

1 cipollotto

erba cipollina a piacere

40 g di groviera grattugiato

1 uovo

sale

pepe

Per spennellare

1 tuorlo

1 cucchiaio di latte

semi di papavero

Mondate gli asparagi e sbollentateli in acqua bollente salata per 3 minuti. Scolateli e bloccate la cottura in acqua e ghiaccio. Scolateli nuovamente e tamponateli con carta da cucina. In una ciotola mescolate la ricotta con il formaggio grattugiato, il cipollotto tritato, l’uovo, l’erba cipollina tritata e aggiustate di sale e pepe. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo.

Stendete la pasta sfoglia su una teglia foderata di carta forno. Distribuitevi all’interno il ripieno preparato arrivando a 3 cm dai bordi. Adagiatevi sopra gli asparagi affiancati. Ripiegate i bordi verso l’interno. Spennellate i bordi con il tuorlo sbattuto insieme al latte e cospargete con i semi di papavero. Cuocete nel forno già caldo a 200° per 30 minuti. Sfornate e servite la torta salata con asparagi, ricotta, erba cipollina e groviera tiepida o a temperatura ambiente.