Le trottole con pesto di pisello nano fresco e ricotta sono un primo gustoso e saporito da presentare in tavola in primavera. Ecco la ricetta

Ricetta per quattro persone

In una pentola lessare 1 patata, sbollentare in acqua bollente per qualche minuto 300 grammi piselli freschi sgranati. Col tempo, una volta secchi, diventeranno i piselli secchi che conosciamo, meravigliosa biodiversità

Con l'aiuto di uno schiacciapatate, rendiamo purea consistente la patata e i piselli, aggiungiamo 2 cucchiai di olio evo, una presa di sale, un cucchiaino di prezzemolo e menta tritati e 50 grammi di Marzotica, un tuorlo d'uovo di giornata.

In una pentola con acqua bollente salata versare 300grammi di trottole di semola di grano duro, lasciandole un po' al dente. Condire la pasta con il condimento e spolverare sopra la pasta la ricotta marzotica, un'altra eccellenza salentina che nel mese di marzo ci regala il meglio di sé.