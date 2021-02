I tubettini di ceci con spezzatino di maiale, patate e broccoletti è un modo semplice per far consumare i legumi ai più piccoli che spesso sono restii a mangiarli. Ve li proponiamo in questa salsa.

Ingredienti per 4 persone

olio evo

1 spicchio di aglio

mezza cipolla

1 sponsale

tre patate medie

300 grammi polpa di maiale

250 grammi broccoletti

200 grammi tubetti di ceci

rosmarino

salvia e peperoncino.

In una pentola capiente all'olio evo aggiungere la cipolla, l'aglio, lo sponsale, il peperoncino, la salvia e il rosmarino, lasciare che il soffritto si insaporisca, infine togliere la salvia e il rosmarino. Versare i bocconcini di maiale e una volta che si sono ben rosolati, spruzzare del buon vino bianco. Intanto pelare le patate e tagliarle a dadini, unirli alla carne insieme ai broccoletti mondati e lavati.

Aggiungere acqua calda e sale finché patate e broccoletti non saranno cotti, aver cura di lasciare il tutto un po' brodoso. In una pentola di acqua bollente salata buttare i tubetti per 4 minuti, scolarli e gli altri 4 minuti mantecare la pasta con lo spezzatino.