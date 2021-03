Un secondo estivo veloce e gustoso, le frittelle di zucchine

Le frittelle di zucchine sono un secondo piatto estivo, molto semplice e veloce, da realizzare. Simili a delle polpette, ma senza l’aggiunta di pangrattato, con un impasto soffice a base di zucchine, l'ortaggio estivo più versatile. Una molto veloce da realizzare, perchè non serve precuocere la zucchina prima, ma si usa “a crudo”. Ottime, anche, come aperitivo e buone sia calde che fredde.

Ingredienti: 3 uova, 2 zucchine medie a julienne, 100 grammi di parmigiano grattugiato, mezzo bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di olio, aglio a piacere, sale, pepe, un pizzico di lievito in polvere per salati.

Procedimento: per preparare le frittelle iniziate tagliando le zucchine a julienne, salarle e disporle in uno scolapasta per far perdere l'acqua di vegetazione in eccesso. Nel frattempo, in una ciotola preparate la pastella, sbattendo insieme: l’acqua, l'olio, il lievito, le uova, il formaggio, sale e pepe e aglio. Dopo, aggiungere le zucchine, ma prima strizzatele bene con le mani, per eliminare l’acqua in eccesso. Mescolare bene il tutto. Friggere l’impasto delle frittelle a cucchiaiate, in olio bollente per qualche minuto.