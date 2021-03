Arriva "vola colomba", il dolce pasquale prodotto dal ristorante sociale XFood

SAN VITO DEI NORMANNI - Siamo quasi arrivati al periodo pasquale che, anche per il 2021, ci costringe a rimanere nelle nostre case a causa dell'emergenza sanitaria, e, per allietare i momenti conviviali, lo staff di Xfood Ristorante Sociale di San Vito dei Normanni, ha pensato di realizzare il dolce della tradizione gastronomica italiana, la colomba pasquale. Dunque, dopo il successo riscontrato lo scorso Natale dal "Panettone buono", riparte la produzione con "Vola colomba", che conquisterà la vostra famiglia con la sua bontà e prelibatezza, perchè completamente fatta a mano, creata, prodotta e confezionata dai ragazzi di XFood.

Al centro un valore importante, la selezione delle materie prime. Ingrediente fondamentale è il lievito madre, che risulta la vera chiave di lettura delle tre varianti proposte, golose ed invitanti, che sapranno accontentare i palati di tutti, ossia, la tradizionale, con canditi e mandorle, quella farcita con fichi, mandorle e cioccolato fondente, e quella ai tre cioccolari, vera novità di quest'anno.

"Vola colomba", oltre ad essere speciale per la qualità delle materie prime utilizzate, lo è anche per la sua valenza sociale, perchè, come risaputo, XFood, situato all'interno del laboratorio urbano ExFadda, nato nel 2014, è stato il primo ristorante sociale in Puglia che si è avvalso di personale composto da persone con disabilità, impiegate in cucina e nel servizio in sala.

Si tratta di persone che necessitano di un progetto di autonomia orientato ad aumentare la qualità della vita, attraverso un’esperienza lavorativa reale, in continua evoluzione. Puoi ordinare ed eventualmente avere direttamente a domicilio la tua "Vola colomba" al numero 366.8913041.