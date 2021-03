Scarcella di Pasqua, la dolce tradizione in tavola

È un grosso biscotto di pasta frolla fatto con ingredienti semplici e genuini a km 0 come la farina, l’olio e le uova e la sua forma può variare dalla colomba a un cestino, coniglietto o ciambella: la scarcella di Pasqua è un dolce tipico della gastronomia pugliese in questo periodo.

La si decora con uova sode incorporate in diversi modi in base alla forma, a volte anche con il guscio dipinto a mano, o con ovetti di cioccolato, perline d’argento (alimentari) e confettini multicolore come quelli che si utilizzano per i porcedduzzi. Ecco la ricetta classica.

Ingredienti per l'impasto

500 grammi di farina 00

100 grammi di zucchero

3 uova

10 grammi di ammoniaca per dolci

scorza grattugiata di 1 limone

50 grammi di latte tiepido

50 grammi di olio evo

1 pizzico di sale

latte per spennellare

Ingredienti per la farcitura

Uova sode

Codette colorate

Forme di animaletti in carta

Procedimento

Per realizzare la Scarcella di Pasqua, partite mettendo sulla spianatoia la farina a fontana. Aggiungete lo zucchero e mescolate con una forchetta. Inserite le uova una per volta, continuando sempre a mescolare. Sciogliete l’ammoniaca per dolci nel latte tiepido e lasciate assorbire le uova, inserendo a filo prima il latte e poi l’olio extra vergine d’oliva. A questo punto iniziate a lavorare il vostro impasto con le mani. Non appena ottenuto un composto liscio ed omogeneo, mettetelo da parte e lasciatelo riposare coprendolo con una ciotola.

Nel frattempo, recuperate le forme di carta. Prendete un pezzo d’impasto e stendetelo su una spianatoia infarinata. Date la forma desiderata poggiando il disegno sulla base (dell’impasto). Al centro di ogni formina ottenuta poggiate l’uovo sodo che bloccherete con due strisce di impasto incrociate. Spennellate con il latte e decorate le codette a piacere. Se volete realizzare le coroncine, prendete un pezzo di impasto e dividetelo in tre parti. A questo punto, utilizzando i polpastrelli, date a ciascun pezzo la forma di un filone. Intrecciate come fareste con una semplice treccia ed unite gli estremi. Spennellate con latte e distribuite corallini e codette a piacere. Lasciate cuocere in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti e la vostra Scarcella di Pasqua sarà pronta.