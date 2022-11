La tavola brindisina a San Martino, ecco cosa suggerisce la tradizione

BRINDISI - San Martino è uno dei giorni più amati dai brindisini, sia per gli abitanti della città capoluogo che per quelli dei comuni della provincia. Ciò accade per via della convivialità che si genera tra i commensali, amici o familiari, nel corso dei pranzi e delle cene svolte in data odierna.

La tradizione del territorio suggerisce alcune pietanze tipiche, tali da rendere indimenticabile un pasto nel corso dell'11 novembre.

Partendo con gli antipasti, infatti, non possono mancare le tipiche pettole salentine. Pietanza indicata - per la verità - in occasione dell'8 dicembre, ovvero la ricorrenza in cui si celebra l'Immacolata Concezione. Ma con un po' di anticipo si potranno acquistare o - per chi ha buona manualità - realizzare, poiché sono accostabilissime al prodotto simbolo di San Martino: il vino rosso.

Il novello, per la verità, è quello più indicato. Esso è - generalmente - ottenuto tramite la tecnica della macerazione carbonica e venduto nello stesso anno della vendemmia da cui proviene.

Altro elemento immancabile è il secondo di carne, in tal senso gli amatissimi turcinieddi brindisini (detti anche gnummareddi) rappresentano un esempio classico.

Questi risultano sempre una delle scelte più gettonate. Per chi fosse appena arrivato nella zona, si tratta di involtini di interiora di agnello, le cui origini risalgono alla tradizione contadina del Sud Italia. Sono realizzati con fegato, polmone, rete di maiale, budella di agnello, sale, e pepe. Attenzione però, al fine di proporre al meglio la tradizione locale, la carne deve essere arrostita rigorosamente al fuoco.

Dopo è la volta delle castagne, tipico e gustoso alimento del periodo che - seppur non sia esattamente un frutto caratteristico del territorio - risulta ormai incluso a pieno titolo negli usi gastronomici della provincia.