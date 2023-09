"Tre bicchieri 2024" di Gambero Rosso: 4 vini brindisini tra i migliori della Puglia

BRINDISI - I vini pugliesi crescono per qualità e considerazione. È questo l'esito del nuovo elenco stilato solo qualche giorno fa da Gambero Rosso, nell'edizione 2024 del celebre contest "Tre bicchieri".

L'ambito riconoscimento è rilasciato alle migliori etichette vinicole della regione, che anche quest'anno sono ben 26. Diciannove quelle premiate "a denominazione di origine"; basti pensare che solo cinque anni fa erano 10. Il numero è quasi raddoppiato e ciò non può che significare una incremento importante per il settore vitivinicolo pugliese. Ciò nonostante, almeno secondo quanto diffuso da Gambero Rosso, il 2023 non sia stata un'annata eccezionale per i produttori.

Il risultato ottenuto si riconduce principalmente all'identità assunta da tutta la Puglia che, seppur nelle evidenti differenze interne di un territorio enorme, agli occhi dei consumatori appare univoca e capace di proporre alternative variegate anche per i palati più fini.

Tra le bottiglie premiate sono stati inclusi i vini prodotti da quattro aziende del territorio brindisino: l'Askos Susumaniello 2022 di Masseria Li Veli (Cellino San Marco), il Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2021 di Tenute Rubino (Brindisi), il Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2022 di Paolo Leo (San Donaci) e il Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2020 delle Cantine Due Palme (Cellino San Marco).

Nell'elenco, analizzando le altre etichette, primeggiano in particolare due Primitivi: quello di Gioia del Colle e quello rinomatissimo di Manduria.