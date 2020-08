Trippa alla pugliese, oggi pranziamo così

La trippa alla pugliese ( o alla pizzaiola) è un piatto ricco e saporito che proviene dalla tradizione culinaria povera regionale. E' un piatto dal sapore antico che può essere servito con crostoni di pane come portata unica.

Ingredienti: 2 kg di trippa pulita, 2 cipolle, due coste di sedano, 3 carote medie, olio di oliva quanto basta, una bottiglia di salsa di pomodoro, capperi, sale, acqua

Preparazione: fare un battuto di cipolla, sedano e carote da soffriggere in una casseruola insieme all'olio di oliva e i capperi. Far appassire per una decina di minuti a fuoco lento ed una volta ammorbidito il composto, aggiungere la trippa tagliata, in precedenza, a listarelle. Far rosolare per altri dieci minuti, aggiustare di sale e aggiungere la salsa di pomodoro e un bel bicchiere di acqua. Coprire e far cuocere a fuoco lento per un paio di ore. Se necessarrio, aggiungere altra acqua e sale a seconda dei gusti. Servire con una manciata di parmiggiano reggiano o pecorino.