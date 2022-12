Costituire una comunità di produttori per valorizzare il biscotto di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - L'amministrazione comunale intende sostenere, promuovere e rilanciare il biscotto di Ceglie Messapica, presidio Slow Food, attualmente sospeso. Per questo lunedì 19 dicembre alle ore 17.30 nell'atrio comunale, si confronteranno tutti gli attori primari della filiera (produttori di mandorle, di ciliege, di uova) e tutti i trasformatori (forni, pasticcerie) per discutere sulle modalità di avviare un percorso di ripresa che possa condurre alla costituzione di una comunità di produttori e generare un processo virtuoso ed armonico di economia locale sostenibile per la ripresa, tutela e valorizzazione del biscotto di Ceglie Messapica. In tale occasione sarà anche possibile sottoscrivere la manifestazione di interesse al fine di sviluppare un percorso di ripresa, crescita, sviluppo e valorizzazione del patrimonio locale che ruota intorno alla mandorla. Interverranno il sindaco Angelo Palmisano, Marcello Longo presidente regionale di Slow Food Puglia e Felice Suma, task force Presidi Slow Food Puglia.