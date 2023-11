“Tenute lu spada” sulla guida “Bio Vino 2024”

BRINDISI - La cantina “Tenute lu spada” approda sulla guida Bio Vino 2024, l'unico format italiano ad occuparsi esclusivamente di prodotti vinicoli derivanti da agricoltura bio certificata o in conversione.

Menzione speciale per i vini: Tuffetto 2022, un rosato biologico fresco, fruttato ottenuto dalla vinificazione del vitigno autoctono brindisino Negramaro; Philonianum 2021, sorretto da un’acidita? importante e ottenuto dalla vinificazione in purezza del vitigno autoctono brindisino Susumaniello. “Avremo inoltre il piacere di assistere alla presentazione ufficiale della Guida, in data 2 dicembre presso il Teatro Diana di Salerno – fa sapere l’azienda - nel corso della quale assisteremo anche alla premiazione delle rinomate Foglie d’oro.