Vino biologico, una foglia d'oro 2023 va al bianco Avocetta di "Tenute lu spada"

BRINDISI - Avocetta, bianco di uve biologiche di minutolo 2021 prodotto Tenute lu Spada, è stato premiato con la menzione speciale, la foglia d’oro 2023, dalla Guida Bio.

Si tratta del massimo riconoscimento che la medesima guida offre alle aziende vitivinicole biologiche, e si aggiunge a quello dato ad altri due vini dell’azienda: cinque foglie a Philonianum, il Susumaniello Brindisi Doc, e a Tuffetto, il rosato di Negramaro.

Sabato 14 gennaio a Salerno, presso Palazzo Sant’Agostino, ci sarà la premiazione.

La Guida Bio è l’unico riferimento nazionale dedicato esclusivamente ai prodotti derivanti da agricoltura biologica (certificata e/o in conversione) e che già l’anno scorso aveva premiato i vini biologici di Tenute lu Spada inserendoli nell'edizione 2022.

La guida è nata per coinvolgere i produttori nel progetto di divulgazione e promozione del biologico italiano concepito con l’idea di preservare la natura e rispettare la salute del consumatore. I tempi sono cambiati con una trasformazione evidente, nello stesso settore del vino: mai come in questo periodo storico, anche gli acquisti di vino sono orientati alla ricerca di prodotti di qualità e garantiti; di conseguenza, il winelover è sempre più interessato a trovare e “sfogliare” una guida capace di condurlo in massima sicurezza nella scelta di prodotti al 100% biologici.

Avocetta è un bianco igt Salento di uve di minutolo coltivate da Tenute Lu spada a ridosso del canale e del lago del Cillarese e non lontane dal mare di Brindisi. Un vitigno portato nei nostri territori nel 1.200 da monaci benedettini. Un vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, dal profumo semiaromatico e si esprime con note fruttate floreali ed erbacee, dal gusto secco, ricco di una sapidità e acidità equilibrate ottenute grazie anche alla vicinanza al mare.?

“Siamo soddisfatti di quest’altro riconoscimento ottenuto dalla nostra azienda. - Ha dichiarato Carmine Dipietrangelo, amministratore di Tenute lu spada. - Vengono, così, premiati ancora una volta il lavoro e la passione di quanti hanno contributo e contribuiscono a dare valore ai nostri vini; frutto di una coltivazione biologica portata avanti con l’intento di salvaguardare la biodiversità, dove insistono i nostri vigneti e di contribuire al benessere dei consumatori”.