"Zucchine alla puviredda", la ricetta per un piatto dal sapore brindisino

BRINDISI - Le "zucchine alla puviredda" o "poverella" sono un piatto tipico della tradizione pugliese. Come suggerisce il nome, gli ingredienti da utilizzare non sono molti, proprio perché rientra nella serie di pietanze locali, che caratterizzano la storica cucina contadina. Di seguito è proposta una ricetta veloce che riassume le fasi di preparazione.

Ingredienti

300 g di zucchine piccole

1 spicchio d’aglio

menta q.b.

sale q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

aceto q.b.

Procedimento

La prima fase è quella che riguarda la pulizia della zucchina: si inizia lavando il prodotto per poi sbucciare la parte più callosa, ovvero il picciolo. Successivamente, quando si realizza il taglio, è opportuno procedere in modo sottile, considerando il fatto che ogni pezzettino dovrà essere omogeneo rispetto all'altro.

Dunque è necessario prendere un vassoio, sul quale mettere un panno in modo da farle asciugare. In estate si possono riporre anche al sole.

Fatto questo, si può procedere con la cottura e la preparazione: versare l'olio in una padella grande e soffriggere l'aglio. Poi aggiungere le zucchine saltate, da cuocere quel tanto che basta a non farle attaccare alla superficie. Attenzione a non smettere di farle girare ogni tanto, magari con un cucchiaio di legno.

Quindi, si può insierire la menta tritata durante la cottura, con l'intento di offrire più sapore al pasto. A tal punto è arrivata l'ora di impiattate e condire con poche gocce di aceto.

L'ideale è quello di servire la pietazza quando è tiepida. Le "zucchine alla poverella" sono perfette come secondo, contorno, ma anche come condimento per la pasta; un primo piatto semplice, leggero e completo, ottimo per la salute e la linea.