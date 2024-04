Appalti petrolchimico: accordo per l'assunzione di 76 unità delle ditte uscenti

BRINDISI – Settantasei dipendenti diretti della platea storica transiteranno dalle ditte uscenti a quelle subentranti nell’appalto della manutenzione meccanica, presso il petrolchimico di Brindisi. Lo prevede un verbale di accordo che nella giornata di oggi (mercoledì 3 aprile), presso la sede di Confindustria Brindisi, è stato sottoscritto dalle due ditte subentranti (l’Ati Tecnomec Engineering Srl/Liliana Srl e l’Ati Tps/Officine Dandrea), dal sindacato Failm, dall’associazione datoriale Confailm (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) e dalla stessa Confindustria.

Le due Ati subentrano alle ditte brindisine Leucci, Tecnogal e Cimi, che erano storicamente legate allo stabilimento Eni-Versalis.

Il cambio di appalto, come noto, ha dato vita a una vertenza che lo scorso 15 marzo è sfociata in una protesta presso la rotatoria all’ingresso della zona industriale di Brindisi, dove i sindacati hanno manifestato affinché nessun lavoratore restasse a casa. Nei giorni precedenti si era già svolto un primo incontro presso la sede di Confindustria. In quelli successivi, si è aperto un tavolo in prefettura.

Oggi, nella sede degli industriali, le parti hanno concordato per l’assunzione dei dipendenti diretti rinvenienti dalla platea storica e di ulteriori unità, per un totale, come detto, di 76 lavoratori, ripartiti equamente fra le due Ati. Le stesse si impegnano a formalizzare le proposte contrattuali entro il prossimo 30 aprile.

Il sindacato Failm ha chiesto alle aziende l’applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria, “con il livello di inquadramento, nel rispetto delle mansioni precedentemente assegnate, con gli scatti di anzianità e buoni pasto previsti”. Il sindacato ha inoltre chiesto di “effettuare, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del verbale, un incontro per il monitoraggio dei volumi produttivi”.

