Imposte comunali: ecco come i brindisini potranno rottamare o rateizzare le cartelle

BRINDISI – Anche i cittadini di Brindisi potranno aderire alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali. La giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Marchionna nella giornata di ieri (giovedì 29 giugno) ha approvato un atto di indirizzo di adesione alle modalità di pagamento agevolato delle imposte comunali (Tari, Imu e tutto il resto). Tale provvedimento dovrà essere approvato entro il prossimo 29 luglio dal consiglio comunale.

La misura è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi stamattina, in presenza dello stesso primo cittadino, della assessora al Bilancio, Livia Antonucci, e di altri componenti dell’esecutivo.

Rottamazione o adesione agevolata

La legge finanziaria prevede due tipi di procedimenti. Le pendenze passate ai concessionari dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo non superiore ai mille euro, saranno automaticamente stralciate. Le cartelle prese in carico dall’1 gennaio 2000 a giugno 2022, di importo superiore ai mille euro, potranno essere pagate tramite l’istituto dell’adesione agevolata, che comporta l’annullamento delle sanzioni. Ci sarebbe da pagare, quindi, solo l’importo secco dell’imposta, o in un’unica soluzione o fino a un massimo di 72 rate.

La procedura

La procedura? Entro il 29 dicembre 2023 si dovrà presentare istanza di adesione presso lo sportello dell’ente preposto alla riscossione per conto del Comune di Brindisi. Gli uffici avranno tempo fino al 30 aprile 2024 per accertare l’applicabilità dell’adesione agevolata o della rottamazione.

"Misura utile per cittadini e imprese"

“Si tratta di un’iniziativa - afferma il sindaco Marchionna - rispondente alle necessità della gente, soprattutto alla fine di questo lungo periodo di crisi dopo la pandemia. La rottamazione si riferisce a tutti gli arretrati dal 2000 al 2015 di importo inferiore ai mille euro, che potranno essere attivati fra i singoli cittadini”.

L’assessore Antonucci ribadisce: “La misura sarà utile alla nostra collettività e soprattutto alle imprese”. “Abbiamo deciso il prolungamento date fino al 29 dicembre - spiega - per evitare di ingolfare il concessionario”.

A tal proposito il sindaco ha rimarcato la necessità di eliminare le difficoltà di accesso agli uffici comunali. “Stiamo orientando le strutture – afferma – a portare i giorni di apertura degli uffici a un minimo di tre a settimana, rispetto ai due attuali. E se possibile anche a quattro”.