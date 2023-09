Aeroporto, Uil Lecce: "Finisce l'estate e si riducono i voli. E' inaccettabile"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Mauro Fioretti, coordinatore territoriale Uil Lecce, sulla situazione dei voli da e per Brindisi, e di conseguenza per tutto il Salento, dopo la stagione estiva.

Non è pensabile che nel 2023 il Salento sia ancora così isolato! Finisce l'estate e puntualmente i voli da e per Brindisi si riducono, servizi di collegamento importantissimi per tantissimi cittadini, imprenditori, professionisti, vengono modificati o spariscono senza alcun preavviso, comportando disagi enormi soprattutto per coloro che partono dalla zona del Capo di Leuca e dall'entroterra in generale.

Una situazione che già sta provocando problemi alle nostre aziende e di conseguenza ai lavoratori e alle lavoratrici, come evidenziato in queste ore dallo stesso presidente della Camera di commercio di Lecce, Mario Vadrucci.

Come Uil di Lecce vogliamo ancora una volta denunciare questa ingiustizia perpetrata ai danni del territorio tutto ed invochiamo l'intervento delle autorità competenti affinché si affronti subito il problema prevedendo collegamenti efficaci ed efficienti da e per l'aeroporto del Salento! Siamo stanchi di essere bistrattati in questo modo, occorre ragionare sui collegamenti aerei in maniera seria, battere i pugni se necessario, tenendo presenti le esigenze di una terra in fase di faticosa ripresa e sviluppo.