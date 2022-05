Agevolazioni per l'imprenditoria femminile: "Women's opportunities", l'incontro

MESAGNE - "Women's opportunitiers per la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali femminili": evento informativo organizzato da The Qube e Cna Brindisi sugli strumenti agevolativi dedicati alle donne. L'appuntamento dedicato agli strumenti agevolativi ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, Smart&Start, Fondo Impresa Femminile e Resto al Sud è in programma venerdì 13 maggio alle 17 presso la Sala riunioni Gal Terra Dei Messapi a Mesagne.

Si legge in un comunicato di presentazione dell'evento: "La forza lavoro mondiale, ancora oggi, è composta più da uomini che da donne ma la fotografia scattata dall'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Unioncamere - InfoCamere è di grande incoraggiamento: nel 2021, seppur di poco a causa della pandemia, il numero delle imprese in rosa italiane è in crescita. E proprio insieme alle imprese in rosa crescono anche gli strumenti agevolativi che premiano e incoraggiano l'imprenditoria femminile".

Per raccontare il ventaglio di opportunità per l'avvio di nuove imprese e il consolidamento di quelle già esistenti, The Qube e Cna Brindisi organizzano l'evento "Women's opportunities" per la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali femminili, in programma venerdì 13 maggio alle 17 presso la sala riunioni Gal Terra Dei Messapi in bia Albricci 3, Mesagne.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Mesagne Toni Matarrelli e della presidente Impresa Donna Cna Mirella Mingolla, interverranno per approfondire l'argomento: Massimo Calzoni, coordinatore Servizi per l’Imprenditorialità, Area Incentivi e Innovazione Sviluppo Mercato e Servizi di Invitalia, Alfonso Nardi, senior business analyst e esperto sugli strumenti nazionali per la creazione e lo sviluppo d'impresa di Invitalia, Michele De Luca, project developer di The Qube e Vanessa Coppola, Presidente Giovani Imprenditori CNA Puglia. A moderare l'evento sarà Sonia Rubini, direttore provinciale di Cna Brindisi.