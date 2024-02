Cambio appalti al petrolchimico, allarme dei sindacati: “Sarà disastro sociale”

BRINDISI - I cambi di appalto sono nuovamente la causa di turbolenze occupazionali all’interno del petrolchimico di Brindisi. I sindacati Fim – Cisl, Fiom – Cgil e Uil – Uilm lanciano l’allarme sul futuro dei lavoratori di tre ditte brindisine cui subentreranno altre tre ditte di altre province, nell’appalto delle manutenzioni industriali. I segretari territoriali dei sindacati (Michele Tamburrano, Ciro DI Gioia ed Alfio Zaurito), attraverso una nota congiunta, chiedono precise garanzie a tutela delle platee storiche delle tre aziende e dei livelli retributivi.

Le ditte uscenti sono Cimi, SpA, Tecnogal Servece srl e Leucci group Srl. Le subentranti sono due associazioni temporanee d’impresa: la Tps di Taranto con Officine D’andrea di Viggiano e la Tecnomec anch’essa di Taranto con la Liliana che ha sede legale in provincia di Pavia.

I sindacati tornano a denunciare i “continui ribassi” con cui negli ultimi anni sono stati aggiudicati gli appalti nel petrolchimico, a differenza di quanto avviene nel Nord Italia, dove le aggiudicazioni a volte avvengono “con costi a volte superiori anche al 30 percento”.

Ora si è di fronte a un nuovo cambio di appalto che “produrrà ancora una volta dei disastri sociali in quanto le aziende subentranti, come sempre accade, non solo creeranno problemi nel numero di maestranze da assorbire, che ricordiamo essere formato anche dai dipendenti di officina e dagli impiegati che lavorano per la realizzazione degli appalti, ma soprattutto insisteranno per fare tagli sulle buste paga dei dipendenti che verranno chiamati a rinunciare ai superminimi e ai relativi scatti di anzianità maturati nel corso degli anni con la loro professionalità, il tutto per poter rientrare nei vari ribassi fatti per aggiudicarsi la gara”.

In questa situazione di incertezza, i sindacati hanno chiesto un incontro in presenza delle committenti Versalis ed Enipower “affinché forniscano elenco del personale impiegato in tali appalti con relativi inquadramenti e retribuzioni”. “Una volta acquisita, nel più breve tempo possibile, tale documentazione – proseguono i sindacalisti. Chiederemo alle aziende subentranti di farsi carico dell’intera platea dei lavoratori salvaguardando i livelli di inquadramento e le retribuzioni”.

“Auspichiamo quindi di trovare al più presto una soluzione condivisa tra le parti - concludono - alfine di avere garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali, senza ulteriori sacrifici per il nostro territorio e per evitare che l’esasperazione dei lavoratori possa sfociare in momenti di conflittualità consapevoli del fatto che mai come questa volta si è dato un duro colpo all’industria Brindisina”.

Quest’ultima vertenza si aggiunge alle tante vertenze che affliggono il territorio, mettendo in pericolo centinaia di posti di lavoro. Basti pensare ai 46 lavoratori della LyondellBasell finiti in cassa integrazione dopo la chiusura dell’impianto P97. Alla sorte analoga capitata a 83 lavoratori dell’azienda portuale Sir, a seguito della fortissima riduzione delle attività della centrale Enel Federico II. Ora anche nel petrolchimico potrebbero accendersi nuovi focolai di una crisi economica che si fa sempre più preoccupante.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui